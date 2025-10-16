米オラクルは10月14日（現地時間）、「 Oracle AI Data Platform」の一般提供を開始したと発表した。同製品はデータをAIで活用可能な状態に整え、「Oracle Cloud Infrastructure (OCI)」、「Oracle Autonomous AI Database」および「OCI Generative AIサービス. 」の機能を組み合わせることで、エージェント型アプリケーションの作成と展開を可能する。○「Oracle AI Data Platform」の特徴「Oracle AI Data Platform」は、データ