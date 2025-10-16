高校生が自分で作ったロボットカーでタイムを競う「マイコンカーラリー」の大会が鹿児島県姶良市で開かれました。 「マイコンカーラリー」は自走式のロボットカーでタイムを競う競技です。 姶良市の加治木工業高校で開かれた大会には県内の工業系の高校11校から49人が参加し、3つの部門に分かれて全長54メートルのコースで競われました。 (カメラ部門に出場 奄美高校3年生)「