今日16日の午後の関東は雨の範囲が広がり、北部を中心に本降りの雨になる所も。いま雨が降っていなくても、これからお出かけされる方は雨具のご用意を。今日16日(木)も関東はスッキリしない空に今日16日(木)は前線が西から近づき、この前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。午前中の関東地方は雲に覆われて、栃木県や茨城県を中心に所々で弱い雨が降っています。雨の影響で気温の上がり方は鈍く、20℃に届いていない