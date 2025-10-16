新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「伝統と現代が交わる華麗な楽章−中国西蔵の農村発展と文化伝承」。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京10月16日】中国人権発展基金会と新華社国家ハイエンドシンクタンクは16日、北京で報告書「伝統と現代が交わる華麗な楽章−中国西蔵の農村発展と文化伝承」を中国語と英語で発表した。同報告書は「西蔵の農村発展と文化伝承の主な成果」「融合の道筋」「経験と