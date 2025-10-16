クマが居座っている現場付近 秋田市・午前１１時ごろ 秋田市中心部近くの住宅街でクマが新築工事中の住宅に居座り警察などが警戒しています。 １６日午前８時半すぎ、秋田市千秋城下町の新築工事中の住宅にクマが入っていくのを工事関係者が見つけ警察に通報しました。 クマは体長およそ１ｍで、１６日正午時点で居座っています。現場は知事公舎のすぐ近くの住宅が立ち並ぶ地域でおよそ３５０ｍの場所には小学校があります