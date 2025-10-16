日本ハムは１６日、「ａｎａｎＡＷＡＲＤ２０２５」において、「アスリート部門」を受賞したと発表した。３月２６日発売号スペシャルエディションで、プロ野球球団初の表紙を飾り、松本剛、伊藤、山崎、水谷、田宮のカバーには、情報解禁時から予約が殺到し、発売後４日で完売した。その後異例の重版となり、さらなる快挙を成し遂げた。田宮は「初めて雑誌ａｎａｎの撮影に参加させていただき、光栄でしたし、このような