現在Ｊ１リーグ４位の神戸が１６日、神戸市内で非公開で練習を行った。１７日に控えるのは、１位の鹿島との一戦（ノエスタ）。大一番を前にＦＷ大迫勇也がオンライン取材に応じ、「自分たちがやるべきことをしっかりと整理して臨みたい」と、冷静に意気込んだ。まさに、のるかそるかの戦いだ。前節、浦和相手に７試合ぶりの黒星（０●１）を喫し、自身も前半だけで交代。試合前日にアクシデントがあったことを明かし、「大事を