【ワシントン共同】加藤勝信財務相は15日、ワシントンで開かれた先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議の終了後に記者会見し「外国為替レートの過度な変動や、無秩序な動きに注意する必要があると主張した」と明らかにした。今月4日に高市早苗氏が自民党総裁に就任後、円安ドル高傾向となっている。加藤氏は「先週以降、円安方向で急激な動きも見られた」と説明。為替市場の動向を「政府としてしっかり見極めているところだ