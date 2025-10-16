夫が過去の恋愛を引きずっていたら、嫉妬よりも嫌悪感を抱いてしまいますよね。しかもその相手と不倫関係になってしまったら、許すことはできないでしょう。今回は、元カノと不倫した夫に妻の怒りが爆発した話をご紹介いたします。人生を狂わされた怒り「夫の不倫相手は、私と出会う直前まで付き合っていた元カノでした。その人とは結婚も考えるくらい本気で付き合ってたけど、親の反対や若かったこともあり、別れることになったそ