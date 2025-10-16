15日午後、五城目町の河川敷でクマが目撃されました。近くには小学校があり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと15日午後1時5分ごろ、五城目町上樋口字中川原の河川敷にいる体長約1メートルのクマを、80代の男性が目撃しました。近くの建物までは約80メートル、五城目小学校までは約100メートルです。警察が注意を呼びかけています。