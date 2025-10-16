16日朝、仙北市の角館高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、16日午前8時5分ごろ、仙北市角館町細越町の角館高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。敷地内を巡回していた学校職員が駐輪場にいる体長およそ1メートルのクマ1頭を目撃したものです。学校は駐輪場につながる道を通行止めにしたということです。