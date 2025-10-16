避難所の生活では「人が変わる」ことも多いという（写真：CHAI／PIXTA）地震や水害といった自然災害に見舞われた際に頼りになるのが避難所の存在ですが、「被災しても、家が安全であれば『在宅避難』が一番」だと語る防災プロデューサーの永田宏和氏によれば、避難所での生活には、外部からは見えない苦労も多いのだといいます。永田氏が「非常時には、人が変わるもの」と感じた避難所生活の実態とはどんなものなのでしょうか。同