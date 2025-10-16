じゃがいもとキムチのチヂミ（料理・小林まさみ、撮影・郄杉 純）【写真を見る】サクサク＆ホクホク! おやつ感覚でおいしい「じゃがいもチヂミ」／韓国料理でひとりごはん煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。そんなじゃ