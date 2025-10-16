三機サービスが続急伸。２０００円台に乗せ、２０１８年１０月以来、およそ７年ぶりの高値圏で推移している。１５日の取引終了後に発表した２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算は、売上高が前年同期比４４．５％増の５９億５６００万円、経常損益は１億９７００万円の黒字（前年同期は１億１９００万円の赤字）となった。大幅な増収でかつ、黒字転換となったことをポジティブ視した買いが優勢となった。大