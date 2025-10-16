「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日正午現在でタイミーが「買い予想数上昇」４位となっている。 １６日の東証グロース市場でタイミーが続伸。メルカリが１４日の取引終了後、スキマバイトサービス「メルカリハロ」を１２月１８日で終了すると発表した。これを受け、スキマバイト市場の競争緩和への期待からの買いが流入している。同社株は８月につけた最高値