ベクトルが朝安後に押し目買いを集めて急伸。年初来高値にツラ合わせした。同社は１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８．６％増の２９７億４９００万円、営業利益は同８０．２％増の３７億３０００万円、最終利益は同７３．２％増の１７億６５００万円となった。売上高が計画を下回ったものの、利益は計画を上振れして着地した。直近の６～８月期の営