ティーケーピーが急落。株価は一時、前日に比べ１０％超安に売られた。同社が１５日に発表した第２四半期（６～８月）の連結営業利益は１４億３８００万円（前年同期比３８．１％増）となった。オフィス回帰の動きが強まるなか、貸し会議室は好調を継続している。インテリア事業などを手掛けるリリカラは赤字だった。足もとの業績は堅調だったが、市場には１５億円超の利益を予想する見方も出ていた模様