中国メディアの観察者網によると、甘粛省玉門市前紅泉・黒山北灘地区で大型の金鉱が見つかった。金の資源量は40トンを超え、同省で2009年に地質探査基金プロジェクトが設立されて以来、金金属資源探査における最大の成果だという。同省の自然資源庁が15日、発表した。同省の自然資源庁は17年に同地区での鉱物資源調査プロジェクトを配置し、省の地質鉱物探査開発局傘下の研究機関が鉱床生成地質学的背景の分析に基づいてこの地域で