かっぱ寿司は、11月6日より期間限定にて、全国のかっぱ寿司で「赤酢シャリ」を使用することが決定した。赤酢シャリかっぱ寿司では、11月6日より期間限定で、かっぱ寿司独自開発の「赤酢シャリ」にて、全ての寿司ネタを提供する。厳選した酒粕をじっくりと熟成・醸造した赤酢は、まろやかな酸味と深いコクが特徴。寿司ネタ本来の旨みを一層引き立て、味わいに奥行きをもたらすという。「まぐろ」、「大切りまぐろ」、「中とろ」など