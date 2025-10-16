【ワシントン＝田中宏幸】米国のベッセント財務長官は１５日、米ワシントンで加藤財務相と会談し、ウクライナへの侵略を続けるロシア産エネルギーの輸入を停止するよう日本に求めたことを明らかにした。自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。日本に対し、液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸入停止を求めた可能性がある。米財務省は１５日、ベッセント、加藤両氏がロシアに対する経済的圧力を強化する先進７か国（Ｇ７）の取り組みの重