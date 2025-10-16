大御所シンガーソングライターの松任谷由実（７１）が、１６日放送の生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）にＶＴＲ出演。知られざる私生活を告白した。１１月から来年のクリスマスイブまで続く全国ツアーは、なんと全７２公演。来月リリースする通算４０枚目のアルバムと連動した一大イベントだ。松任谷はその原動力を明かした。「災害も多くて、ホントに壊れやすいところに私たち、住んでるわけじゃないですか。体