タレントのフィフィさんが2025年10月15日にXで、首相指名をめぐり、自民党総裁の高市早苗氏の首相就任実現を疑問視するメディアに苦言を呈した。「そもそも根本的な選挙制度の見直しも必要」フィフィさんは15日にXで、高市氏が前日に出席した新興企業を集めたイベントの中で、「自民党の総裁にはなったけど総理にはなれないかもしれない女と言われている、可哀想な高市早苗でございますけど......」などと冗談交じりに話している動