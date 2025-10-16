妊娠中、思ったより早く産気づいてしまい、準備もままならないまま入院して出産したという人もいます。そんなとき、身の回りの世話をしてくれる人がいたら、とてもありがたいですよね。今回は息子のお嫁さんの出産時にあれこれ世話をやいたら、なぜかモヤモヤする羽目になってしまった経験のある筆者の知人、Mさんのお話です。 突然産気づいたお嫁さん Mさんは早くに夫を亡くし、女手一つで2人の息子さんを育ててきました。