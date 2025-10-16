プロ野球セ、パ両リーグのクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージが開始しました。「名字由来net」などを運営する「リクスタ」（千葉県市川市）が、今季、セ・リーグを優勝した「阪神タイガース」に所属する選手たちの名字について、全国で人数の少ない順に並べた「レア名字」ランキングを発表しました。ランキングは、「名字由来net」ウェブ、アプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計。20