岡山県提供（シカのスジ肉カレー） 岡山県は鳥獣被害防止の一環として、捕獲したシカやイノシシの利活用を推進するため、「おかやまジビエフェア2025」を開催します。 フェアに参加している20の飲食店でジビエメニューを注文し、店舗掲載のQRコードからアンケートに回答すると、抽選でプレゼントが当たります。期間は2025年11月1日～2026年2月15日です。 県は、ジビエのおいしさを知っ