顔のケアに便利なかっさプレート。一般的なものはサイズが大きめで、手が小さい方には使いにくい印象ですが、ダイソーに珍しい細長い形状のタイプがありました！握りやすいだけでなく、先端が小ぶりで小回りが利くのがポイント。顔まわりだけでなく足のケアにも使えるので、これ1つで全身の疲れを心地良く癒せますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かっさプレート価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー珍し