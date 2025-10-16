日本ラグビー協会は１６日、「アサヒスーパードライＣＨＡＬＬＥＮＧＥＭＡＴＣＨ２０２５」でオーストラリアＡとの強化試合に臨むジャパン・フィフティーン（ＸＶ）の試合登録メンバーを発表した。試合は１８日、ヨドコウ桜スタジアムで午後１時にキックオフを迎える。２５日のオーストラリア代表戦（東京・国立）から始まる秋のテストマッチシリーズ。日本代表に準ずるジャパンＸＶには、２人の大学生が名を連ねた。Ｆ