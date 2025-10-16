野菜の皮むきに便利なピーラー。一般的には柄を握って使うタイプが多いですが、コントロールしにくく怪我の心配がありますよね。セリアで見つけた『手のひらピーラー』が、その不安を払拭！握り込んで使える上、刃がしっかりカバーされているので安心して使えます。芽取り付きなのも嬉しいポイント◎とてもおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：手のひらピーラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：6.6×9.7cm