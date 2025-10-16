もうすぐハロウィン。ハロウィンパーティーをしたり、イベントがあったり盛り上がる季節です。そこでおすすめしたいのがダイソーのユニークアイテム！髪を挟んでスライドさせるだけで、髪の色が変わる魔法のような商品です。SNSでも話題の商品で、実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラーヘアチョーク（パステル）価格：￥110（税込）カラー展開：イエロー、白、ブル