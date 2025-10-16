プレミアリーグの長く厳しいシーズンを戦うなかで、成績不振などで解任される監督が出ることは避けられない。今季もすでにウェストハムを率いていたグレアム・ポッターが解任され、同じくノッティンガム・フォレストを解任されたヌーノ･エスピリト･サントが後任に就いている。ブックメーカー『William Hill』は、次に退任するプレミアリーグ監督についてのオッズを更新している。オッズの1位はノッティンガム・フォレストのアンジ