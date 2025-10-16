ボクシング日本フェザー級7位・亀田京之介が、運命の一戦に向けて胸中を明かした。10月25日にキルギス・ビシュケクで元世界3階級王者ジョンリエル・カシメロと激突する一戦を前に、京之介はいとこである亀田和毅との対戦という意外な計画を口にした。京之介は8月末、いとこの和毅が所属するTMKジムから、自身がボクシングを始めた「原点」であるMRジムへ移籍。「いとこと同じ環境だと甘えが出る」とその理由を語った。今年、2月に