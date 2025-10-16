バルセロナのマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの去就は、同クラブのサポーターの間だけでなくテア・シュテーゲンの母国ドイツでも大きな関心事となりつつある。背中の再手術のため離脱中のテア・シュテーゲンだが、スペイン紙『AS』によれば来年1月に他クラブに移籍する意思はなく、バルセロナに残留してジョアン・ガルシア、ヴォイチェフ・シュチェスニーと正ゴールキーパーの座をかけた競争に挑む決意を固めているという。