三井住友トラストクラブは、「ダイナースグローバルマイレージ」でANAマイレージクラブへの移行上限超過キャンペーンを10月1日から12月19日まで実施している。期間中は年間上限を超えて移行でき、40,000マイルまでが1,000ポイント＝1,000マイル、40,000マイル超は2,500ポイント＝1,000マイルの移行率とする。移行上限数は設けない。申し込みはクラブ・オンラインで受け付ける。利用にはダイナースグローバルマイレージへの登録が必