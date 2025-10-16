新レーベル ASTRHYME RECORDSより、第1弾コラボアーティストとして田中美久を迎えた楽曲「mote mote♡」が12月24日にCD（2形態）とカセットテープでリリース。あわせて、同楽曲が11月5日に先行配信される。 （関連：田中美久、指原莉乃とジム＆ランチでリフレッシュグループ卒業後も続く姉妹のような交流） ASTRHYME RECORDSは、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式