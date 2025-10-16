王国ブラジルに歴史的な初勝利を収めた日本代表の10月シリーズ。思うようにいかなかったパラグアイ戦を含め、収穫と課題を多く手にすることができた2試合だったと言えるだろう。そんな今月の代表活動において、参加メンバー26名が着用していたスパイクを紹介する。1．鈴木彩艶GK／パルマ着用スパイク：アディダス プレデター ELITE2．橋岡大樹DF／スラヴィア・プラハ着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート3