16日午後、石川県七尾市ののと里山海道で車3台が絡み3人が死傷した事故で、亡くなったのは金沢市の79歳の男性であることが分かりました。16日午後3時ごろ、石川県七尾市中島町小牧ののと里山海道で、穴水町方面から志賀町方面に走っていた軽乗用車がセンターラインをはみ出し、対向車線を走ってきた乗用車と接触した後、後続の軽トラックに正面衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた男性1人の死亡が確認されていました