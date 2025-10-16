16日午後行われる自民党と日本維新の会の党首、政調会長による政策協議で、連立を含む首相指名選挙の協力の条件として、維新側が提示する予定の12の政策が日本テレビの取材で判明しました。連立を見据えた政策協議は自民党の高市総裁、小林政調会長と維新の藤田共同代表、斎藤政調会長の4者で行われます。維新側は、連立の条件として以下の12の政策を提示する見通しです。◇ ◇ ◇1：「経済財政政策」・ガソリン暫定税率の廃止・給