【モデルプレス＝2025/10/16】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系「２５時、⾚坂で Season２」（毎週水曜深夜1時〜）の公式Instagramが10月15日に更新され、駒木根の手書きメッセージを公開した。【写真】駒木根葵汰「達筆」手書きメッセージ公開◆駒木根葵汰の手書きメッセージ公開投稿では「担当プロデューサーが制作ウラ話をテレ東ファン支局で投稿する『ドラマPの部屋』このあと更新の第2回では、江