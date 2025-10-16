メ～テレ（名古屋テレビ） 各地でクマが人を襲う被害が相次ぐ中、自治体の判断で銃による狩猟が可能になる「緊急銃猟」の円滑な実施に向けた訓練が、三重県松阪市で行われました。 訓練は三重県松阪庁舎で行われ、松阪市の職員ら26人が参加しました。 「緊急銃猟」は市街地などにクマが出没した際、安全確保などの条件を満たした上で、自治体の判断で銃による狩猟が可能になる制度で、9月から始まりました。 訓練の