2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年7月18日）＊＊＊＊＊＊大石静さんが脚本を手掛け、『源氏物語』の作者・紫式部（演：吉高由里子さん）の生涯を描くNHK大河ドラマ『光る君へ』（総合、日曜午後8時ほか）。7月14日の第27話「宿縁の命」にて、石山寺にて再会を果たしたまひろ（吉高由里子さん）と道長（柄本佑さん）。思い出