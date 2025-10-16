俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務めるABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜深1：00※関西ローカル）が18日からスタートするのに先立って、制作発表記者会見が開かれた。W主演の2人のほか、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李が登壇した。【写真】2人1組でハートマークを作った制服姿の福田歩太、桜木雅哉、藤本洸大、簡秀吉、清水海季藤本は自身が演じる