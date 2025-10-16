3人組バンド・ヤバイTシャツ屋さんの、ベース&ボーカル担当のありぼぼさんが16日、自身のSNSを更新し、出産したことを報告しました。ありぼぼさんは自身の公式Xで「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしましたちょっぴり声が低い女の子です」と報告。さらに、「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」とつづ