ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î½é²óÊüÁ÷¤¬¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤È¡ÖTBS FREE¡×¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬365Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏTBS²ÐÍË¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤Îµ­Ï¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TBS¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡ØVIVANT¡Ù¤ËÊÂ¤Ö²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸