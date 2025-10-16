15日、広島市の市営住宅で、頭から血を流して死亡している女性が見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。事件は、15日午後6時20分ごろ、広島市西区の集合住宅で30代のベトナム人とみられる女性が、頭部付近から血を流して死亡しているのが見つかったものです。捜査関係者によると、女性には切り傷があり、現場には血の足跡が残され、部屋は荒れていたということです。近所に住む人「びっくりした。みんないい人ばか