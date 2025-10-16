俳優の伊藤英明（50）が16日、都内でウイスキーブランド「Dewar’s」のイベントに出席した。発祥の地・スコットランドの言葉で「スランジバー（乾杯）」と、昼前のイベントながらウイスキーを嗜み「香りがふわっとやさしくて、飽きのこない味」と笑みを浮かべた。旅で訪れたスコットランドでは蒸留所に足を運んだといい「Dewar’sは一つの個性が長い時間をかけてブレンドされて出来上がる。時間をかけてゆっくり積み重ねてい