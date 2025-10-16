TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の第2話が10月14日に放送され、反響を呼んでいます。【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』初回放送の総再生数が、TBS火曜ドラマ歴代1位の好発進勝男と別れ勝男と別れて自分自身の人生を生き始めた鮎美ですが、ひょんなことから酒屋さんの店員・ミナト（青木柚）から声をかけられます。“勝男ファースト”ゆえ自分の好きなものから遠ざかっていた鮎美に、新しいお酒の世界を教