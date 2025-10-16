女優の宮崎あおい（39）が15日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。「人生で一番聴いている」と話すほど好きな曲を明かした。宮崎は「生涯ヘビロテソング」と題し5曲をチョイス。1位にはハナレグミの「家族の風景」（2002年）を選んだ。「人生で一番聴いている曲だと思います。声が好きです」と何度も聞いているという。「10代半ばから聞いていて20年以上聞いていても変わらず素敵な曲だな