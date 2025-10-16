ラコステの象徴「ポロシャツ」から着想を得たフレグランスコレクション「L.12.12」に、新作「シルバー グレイ」と「シルバー ローズ」が仲間入り♡ メンズは12,980円（税込/50mL）、ウィメンズは同価格で、洗練された香りとメタリックなボトルデザインが特徴です。クラシックとモダンを融合させた香りは、日常に華やかさを添えます♪ 力強くウッディなメンズ香水 ラコステ L.12.12 シルバーグレイ