¾®±«¤ÎÊÂÌÚÆ»¤Ç¥¢¥«¥Ú¥éÈäÏª¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é»¶Êâ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÙ»Î¤Î¸ø±éÁ°¤Ë»£¤Ã¤¿¤è¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤ÇÉÙ»Î»³¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®±«¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ò¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖDreaming¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿?¤¢¤ëÌë?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿?À¼