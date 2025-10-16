今季最多セーブ投手のタイトルを獲得した平良海馬投手（25）が、秋季練習で中継ぎに復帰した今季を振り返り、来季への思いを明かした。西口文也新監督からの強い要請を受け、今季は2022年シーズン以来3年ぶりに中継ぎへと転向した。開幕前から「クローザーは平良」と全幅の信頼を寄せていた指揮官の期待通り、54試合登板4勝2敗31セーブ8ホールド、防御率1・71と抜群の安定感でチームを勝利に導いた。2020年最優秀新人賞、202